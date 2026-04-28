Park linowy już prawie gotowy. Otwarcie już w maju

To inwestycja w ramach projektu "Regionalne Centrum Turystyki i Wypoczynku w Kraśniku".Park ma być ogólnodostępny dla dzieci i dorosłych, a inwestycja już w połowie została wykonana.

Więcej mówi dyrektor MOSiR Michał Stawiarski:

Park linowy jest wykonywany, będzie się znajdował przy ulicy Żwirki i Wigury, tutaj z tyłu spikerki w lesie. Będzie to park linowy bezobsługowy, więc można powiedzieć, że taki bezpieczny. Dlatego nawet najmniejszego dzieciaczka, gdzie rodzic będzie mógł po różnych przeszkodach z nim przejść taką trasą 120-metrową, park linowy jest na wysokości 3,5 metra umiejscowiony. W tym momencie ekipa jest mniej więcej w połowie robót. Naprawdę specjalizują się w wykonywaniu takich właśnie bezobsługowych parków linowych. Naprawdę chcę powiedzieć, że to będzie park też z potencjałem. cieszymy się.

Na trasie znajdzie się 10 domków i 10 przeszkód. Dla ustabilizowania całej konstrukcji zostaną zamontowane odciągi linowe do istniejącego drzewostanu.

MOSiR zapowiedział oficjalne otwarcie parku na 24 maja.

Koszt inwestycji to milion złotych.