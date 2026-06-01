Historyczna inwestycja w Kraśniku. Rusza realizacja projektu za ponad 86 milionów złotych

Inauguracja projektu odbyła się 29 maja w Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku. W konferencji udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, samorządowcy, partnerzy projektu, organizacje społeczne oraz mieszkańcy. Gościem specjalnym był dr inż. Alexander Nawrocki, ekspert robotyki i technologii kosmicznych związany z NASA, który wręczył pierwszy „Paszport do Przyszłości” czyli symboliczne wyróżnienie promujące wiedzę, rozwój i nowe technologie.

Inwestowanie w młodych ludzi, edukację oraz nowoczesne technologie jest najlepszą inwestycją, jaką może podjąć każde miasto. Kraśnik pokazuje, że odważnie patrzy w przyszłość i buduje warunki do rozwoju kolejnych pokoleń. - mówił Alexander Nawrocki.

Ruszyła budowa fabryki amunicji 155 mm w zakładzie MESKO S.A. w Kraśniku

Władze miasta podkreślają, że przedsięwzięcie to nie tylko inwestycje infrastrukturalne, ale przede wszystkim konkretne wsparcie dla mieszkańców. W planach są m.in. granty na odnawialne źródła energii, programy stypendialne dla młodzieży, działania wspierające rozwój zawodowy i przedsiębiorczość, a także inwestycje poprawiające bezpieczeństwo i komfort życia w przestrzeni miejskiej.

W ciągu najbliższych trzech lat w mieście zrealizowanych zostanie osiem kluczowych działań obejmujących edukację, przedsiębiorczość, bezpieczeństwo, zieloną energię, transport publiczny, gospodarkę wodno-kanalizacyjną, ochronę środowiska oraz wsparcie organizacji pozarządowych.

To historyczny moment dla Kraśnika. Dzięki Funduszom Szwajcarskim realizujemy projekt, który odpowiada na realne potrzeby mieszkańców i tworzy fundamenty rozwoju miasta na kolejne lata. Inwestujemy zarówno w nowoczesną infrastrukturę, jak i w ludzi, ich wiedzę, kompetencje i bezpieczeństwo – mówił burmistrz Krzysztof Staruch.

3

Ogromną szansę na rozwój dla miasta widzi też wicewojewoda lubelski Andrzej Maj:

To naprawdę duży moment dla Kraśnika. Ponad 80 milionów złotych trafi na projekty, które mieszkańcy po prostu odczują na co dzień. Bezpieczniejsze przejścia, nowoczesny transport, miejsca dla młodych, pracownie robotyki i więcej zieleni. Cieszę się, że jako Kraśniczanin mogłem wspierać ten projekt. Kraśnik pokazał, że ma pomysł na siebie, a dobra współpraca samorządu i rządu bez względu na polityczne barwy, potrafi przynosić konkretne efekty.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 86,5 mln zł, z czego blisko 76 mln zł stanowi dofinansowanie z Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast. To największy tego typu projekt realizowany dotąd przez ten samorząd. Projekt „Kraśnik – Bezpieczne Miasto Nowej Generacji” będzie realizowany do 2029 roku.