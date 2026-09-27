Kilka sezonów przerwy i pora na remont. W 13 miesięcy powstanie nowa odkryta pływalnia w Kraśniku

Modernizacja obejmie nie tylko główną nieckę basenu i brodzik. Przy krytej pływalni ma powstać nowoczesny kompleks wypoczynkowo-pływacki. Pojawią się też nowe atrakcje dla mieszkańców.

O tym co między innymi zaplanowano mówi dyrektor MOSiR Michał Stawiarski:

Odkryta pływalnia po ponad 20 latach zostanie całkowicie zmodernizowana. Powstanie nowa niecka basenowa, brodzik, zjeżdżalnia, wodny plac zabaw, ścieżka sensoryczna i edukacyjna z elementami siłowni plenerowej, nowa stacja uzdatniania wody oraz mała architektura, a co najważniejsze obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

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Całkowita wartość projektu to 15,8 mln zł. Wykonawca będzie miał 13 miesięcy na zakończenie prac.