Starosta stawia tę szkołę jako wzór. Jako jedyni zareagowali w taki sposób na alarm

Artur Mazurek
Artur Mazurek
2026-09-27 23:32

Tylko jedna szkoła zareagowała odpowiednimi procedurami w trakcie wycia syren alarmowych. 17 września w powiecie kraśnickim uruchomione zostały syreny alarmowe. Dla samorządów była to okazja do sprawdzenia, jak instytucje, w tym szkoły, są przygotowane na sytuację zagrożenia.

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Autor: Pixabay.com

Jak mówi starosta kraśnicki Zbigniew Dżugaj tylko jedna szkoła miała wcześniej opracowane, sprawdzone i przećwiczone procedury na wypadek alarmu przeciwlotniczego.

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Jedyną szkołą, która miała procedurę opracowaną i gotową, sprawdzoną, przetestowaną procedurę działania, gdy ogłoszony zostanie alarm przeciwlotniczy, była szkoła specjalna w Olbięcinie. Tam od kilku lat była ta procedura. Nauczyciele i uczniowie nie musieli myśleć co robić, tylko mieli to już wszystko przećwiczone, każdy wiedział gdzie może się udać.

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Pozostałe szkoły mają teraz ustalić i uporządkować swoje procedury, tak aby w przypadku prawdziwego alarmu każdy wiedział, co ma robić.

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