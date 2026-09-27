Starosta stawia tę szkołę jako wzór. Jako jedyni zareagowali w taki sposób na alarm

Tylko jedna szkoła zareagowała odpowiednimi procedurami w trakcie wycia syren alarmowych. 17 września w powiecie kraśnickim uruchomione zostały syreny alarmowe. Dla samorządów była to okazja do sprawdzenia, jak instytucje, w tym szkoły, są przygotowane na sytuację zagrożenia.

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