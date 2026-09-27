Najmłodsi kraśniczanie uczą się pływać za darmo. Kolejny rok programu w mieście

Więcej mówi burmistrz Krzysztof Staruch:
We wrześniu rozpoczęliśmy realizację projektu Pływackie ABC w Kraśniku. To projekt nauki pływania adresowany do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, dla których Miasto Kraśnik jest organem prowadzącym. Na jego realizację miasto pozyskało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. W ramach projektu "Pływam Ćwiczę ABC Ruchu" w wysokości 80 tys. zł. Z programu skorzysta łącznie 264 najmłodszych kraśniczan.
Projekt jest skierowany do uczniów klas I–III z sześciu kraśnickich szkół. Zajęcia odbywają się na Krytej Pływalni MOSiR i mają nie tylko nauczyć dzieci podstaw pływania, ale także promować aktywność fizyczną i zasady bezpieczeństwa nad wodą.