Kolejne miejscowości z siecią kanalizacyjną. Niedługo ruszą inwestycje w Gminie Kraśnik

Jak podkreśla wójt gminy Kraśnik Artur Domański, inwestycje są kolejnym etapem rozbudowy infrastruktury komunalnej, która ma służyć mieszkańcom i wspierać ochronę środowiska.
Ruszamy z kolejnymi inwestycjami w gospodarkę wodno-ściekową w gminie Kraśnik. Właśnie rozpoczyna się budowa kanalizacji sanitarnej w Karpiówce, a już za dwa tygodnie mieszkańcy Suchyni będą do niej przyłączani. Koszt ich inwestycji to 3 miliony 850 tysięcy złotych. Jeszcze w tym roku część mieszkańców Słodkowa III i ci mieszkańcy Słodkowa I, którzy w minionych latach nie zostali przyłączeni do kanalizacji, będą się cieszyć z tego dobrodziejstwa. - mówi wójt Artur Domański.
W Suchyni nowa kanalizacja obejmie ulice Nadstawną, Nadrzeczną, Podmiejską i Suchyńską. Możliwość podłączenia do sieci zyska 118 budynków. Wartość inwestycji przekracza 1,1 mln zł.
Jeszcze większy zakres prac zaplanowano w Karpiówce. Powstanie tam około 1,2 km sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do 53 gospodarstw. Koszt zadania wyniesie blisko 2,7 mln zł, a jego realizacja ma potrwać siedem miesięcy.