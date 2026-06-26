Kolejne miejscowości z siecią kanalizacyjną. Niedługo ruszą inwestycje w Gminie Kraśnik

Artur Mazurek
Artur Mazurek
2026-06-26 0:40

Dwie kolejne miejscowości w gminie Kraśnik doczekają się rozbudowy sieci kanalizacyjnej. Niedawno podpisano umowy na realizację inwestycji w Suchyni i Karpiówce, które mają poprawić komfort życia mieszkańców oraz wpłynąć na ochronę środowiska.

Kran
Autor: Pixabay.com

Jak podkreśla wójt gminy Kraśnik Artur Domański, inwestycje są kolejnym etapem rozbudowy infrastruktury komunalnej, która ma służyć mieszkańcom i wspierać ochronę środowiska.

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Ruszamy z kolejnymi inwestycjami w gospodarkę wodno-ściekową w gminie Kraśnik. Właśnie rozpoczyna się budowa kanalizacji sanitarnej w Karpiówce, a już za dwa tygodnie mieszkańcy Suchyni będą do niej przyłączani. Koszt ich inwestycji to 3 miliony 850 tysięcy złotych. Jeszcze w tym roku część mieszkańców Słodkowa III i ci mieszkańcy Słodkowa I, którzy w minionych latach nie zostali przyłączeni do kanalizacji, będą się cieszyć z tego dobrodziejstwa. - mówi wójt Artur Domański.

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W Suchyni nowa kanalizacja obejmie ulice Nadstawną, Nadrzeczną, Podmiejską i Suchyńską. Możliwość podłączenia do sieci zyska 118 budynków. Wartość inwestycji przekracza 1,1 mln zł.

Jeszcze większy zakres prac zaplanowano w Karpiówce. Powstanie tam około 1,2 km sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do 53 gospodarstw. Koszt zadania wyniesie blisko 2,7 mln zł, a jego realizacja ma potrwać siedem miesięcy.