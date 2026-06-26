Kolejne miejscowości z siecią kanalizacyjną. Niedługo ruszą inwestycje w Gminie Kraśnik

Ruszamy z kolejnymi inwestycjami w gospodarkę wodno-ściekową w gminie Kraśnik. Właśnie rozpoczyna się budowa kanalizacji sanitarnej w Karpiówce, a już za dwa tygodnie mieszkańcy Suchyni będą do niej przyłączani. Koszt ich inwestycji to 3 miliony 850 tysięcy złotych. Jeszcze w tym roku część mieszkańców Słodkowa III i ci mieszkańcy Słodkowa I, którzy w minionych latach nie zostali przyłączeni do kanalizacji, będą się cieszyć z tego dobrodziejstwa. - mówi wójt Artur Domański.