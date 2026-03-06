Męskie trio zagra koncert dla kobiet. Miasto zachęca do udziału w bezpłatnym wydarzeniu

Przed nami wyjątkowy i nastrojowy, niedzielny wieczór. 8 marca to Dzień Kobiet i z tej okazji razem z Centrum Kultury i Promocji zapraszam wszystkie Panie na koncert. Na sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji wystąpią świetni muzycy, którzy zaprezentują największe przeboje muzyki pop.

W aranżacjach opartych na brzmieniu saksofonu, kontrabasu i fortepianu usłyszymy utwory Stinga, Adele, George’a Michaela, Eda Sheerana, Stevie Wondera i Eltona Johna oraz innych artystów. Serdecznie zapraszam.