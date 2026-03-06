Męskie trio zagra koncert dla kobiet. Miasto zachęca do udziału w bezpłatnym wydarzeniu

Artur Mazurek
2026-03-06 12:08

Już w ten weekend kobiety mają swoje święto. Z tej okazji Miasto Kraśnik przygotowało wyjątkowy koncert.

Na scenie widowiskowej Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku wystąpi męskie trio, które zagra największe popowe i rockowe hity.

Do udziału w wydarzeniu zachęca burmistrz Krzysztof Staruch:

Przed nami wyjątkowy i nastrojowy, niedzielny wieczór. 8 marca to Dzień Kobiet i z tej okazji razem z Centrum Kultury i Promocji zapraszam wszystkie Panie na koncert. Na sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji wystąpią świetni muzycy, którzy zaprezentują największe przeboje muzyki pop.

W aranżacjach opartych na brzmieniu saksofonu, kontrabasu i fortepianu usłyszymy utwory Stinga, Adele, George’a Michaela, Eda Sheerana, Stevie Wondera i Eltona Johna oraz innych artystów. Serdecznie zapraszam.

To już 8 marca o godzinie 18:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji.Wstęp jest bezpłatny.