W Pułankowicach powstanie nowy odcinek drogi. Gmina ma też kolejne plany inwestycyjne

Mamy podpisaną umowę w tym momencie na przebudowę drogi w Pułankowicach. To jest kilometrowy odcinek od remizy OSP w kierunku lasu. Na ten cel były pozyskane pieniążki. Oprócz tego będziemy składali taki 300-metrowy odcineczek drogi do Urzędu Marszałkowskiego. To jest z tego programu dróg dojazdowych do pól, Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. I oprócz tego chcemy jeszcze w tym roku, na dany moment, zrobić dodatkową mijankę na drodze do przedszkola na długości około 50 metrów, żeby ta droga do przedszkola już taka była w miarę udrożniona.