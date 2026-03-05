Po 20 latach szkoła przechodzi gruntowny remont. Ma być gotowa jeszcze w tym roku

Trwa gruntowna modernizacja Szkoły Podstawowej w Zakrzówku. Ten budynek nie był remontowany od blisko 20 lat.

Gmina pozyskała na ten cel blisko 4 miliony złotych,a prace obejmują szeroki zakres od wymiany instalacji po przebudowę sali gimnastycznej.

O szczegółach mówi wójt Józef Potocki:

Duży remont szkoły w Zakrzówku. Szkoła, która od 20 ponad lat nie była remontowana. A łącznie ze szkołą w Sulowie, w którą też inwestujemy w bazę taką sportową, bo tam boisko budujemy z placem zabaw, to za 4,5 mln zł, z czego 85% to jest dotacja. Ten remont w szkole w Zakrzówku trwa, mimo że jest sporo utrudnień, bo nie da się tak wyremontować, tak dużego zakresu pracy w ferie czy w wakacje. Tutaj dzięki dobrej organizacji pracy są prowadzone zajęcia bez szkody dla uczniów, a naprawdę te warunki i bezpieczeństwo dzieci, młodzieży się poprawi.

Prace w szkole trwają na bieżąco w trakcie nauki. Miałyby zakończyć się jeszcze w tym roku.