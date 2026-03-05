Nie masz planów na Dzień Kobiet? Zajrzyj do Muzeum 24. Pułku Ułanów w Kraśniku

Już w najbliższy piątek 6 marca o godzinie 16:30 odbędzie się spotkanie z Paniami Tęczyńskimi. Chętni będą mogli wysłuchać prelekcji Agnieszki Lidii Płatek o dawnych właścicielkach Miasta Kraśnik.

Pierwszy weekend marca w Muzeum 24. Pułku Ułanów w Kraśniku zdecydowanie będzie należał do kobiet, a to za sprawą wydarzeń, jakie szykujemy z okazji zbliżającego się Święta Kobiet. Już w najbliższy piątek 6 marca o godzinie 16.30 zapraszamy na wykład Agnieszki Lidii Płatek, która opowie o dawnych właścicielkach Kraśnika, Paniach Tęczyńskich. Natomiast w sobotę o godzinie 18 zabierzemy Was w podróż do dwudziestolecia międzywojennego. A to za sprawą niezwykłego pokazu mody. Retro dziewczyny Lublin ponownie zawitają do Kraśnika i zaprezentują stroje inspirowane fotografiami żon oficerów i podoficerów 24 Pułku Ułanów.

Kobiety zaprezentują stroje dzienne, wieczorowe oraz suknie ślubne z okresu 20-lecia międzywojennego.