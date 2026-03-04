Przegrali, ale pokazali ducha walki. Stal Kraśnik po pierwszym meczu w rundzie wiosennej

Można być dumnym z chłopaków i przede wszystkim chciałbym im za ten mecz podziękować oraz wszystkim osobom, które pracowały nad tym w klubie. Chciałbym powiedzieć, że mieliśmy bardzo krótki okres czasu. Nie ma co narzekać. Każdy z nas, trenerów, zdaje sobie sprawę, że czasami znajdujemy się w sytuacji takiej, która nas zastanie. Ciężko było cokolwiek tutaj wymyślić takiego, co by mogło w ogromnym stopniu przeciwstawić zespołowi takiemu jak Avia Świdnik.