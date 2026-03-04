Przegrali, ale pokazali ducha walki. Stal Kraśnik po pierwszym meczu w rundzie wiosennej

Stal Kraśnik jeszcze niedawno stała nad przepaścią, a już w ten weekend rozegrała swój pierwszy ligowy mecz po przerwie. Drużyna po całkowitej przebudowie niedawno wznowiła treningi i zmierzyła się w Milejowie z liderem tabeli Avią Świdnik. Niespodzianki jednak nie było, ale niebiesko-żółci mimo porażki 0 do 2 dobrze zaprezentowali się w meczu z faworyzowanym rywalem.

Avia Świdnik vs Stal Kraśnik

Autor: Avia Świdnik/ Materiały prasowe

Świdniczanie bardzo szybko wyszli na prowadzenie, a po niespełna kwadransie dorzucili drugą bramkę.

Mimo krótkiego okresu przygotowawczego i braku zgrania zespołu trener Daniel Purzycki jest dumny ze swoich podopiecznych:

Można być dumnym z chłopaków i przede wszystkim chciałbym im za ten mecz podziękować oraz wszystkim osobom, które pracowały nad tym w klubie. Chciałbym powiedzieć, że mieliśmy bardzo krótki okres czasu. Nie ma co narzekać. Każdy z nas, trenerów, zdaje sobie sprawę, że czasami znajdujemy się w sytuacji takiej, która nas zastanie. Ciężko było cokolwiek tutaj wymyślić takiego, co by mogło w ogromnym stopniu przeciwstawić zespołowi takiemu jak Avia Świdnik.

W kadrze meczowej Stali znalazł się tylko jeden zawodnik z pierwszej połowy sezonu i jest to Rafał Król, który jednak z powodu urazu nie wystąpił.