Lubelscy Terytorialsi mają nowych żołnierzy. 130 osób w Kraśniku złożyło przysięge

To akcja, która od 2018 roku cieszy się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród osób młodych. Nowi Terytorialsi to mieszkańcy naszego regionu.

Do służby zgłasza się coraz więcej kobiet mówi kapitan Marta Gaborek, oficer prasowy 2 LBOT:

Wśród przysięgających było 40 kobiet. To pokazuje, że coraz więcej mieszkanek regionu świadomie decyduje się na założenie munduru. Za nimi 16 dni intensywnego szkolenia, pierwsze strzelania bojowe, taktyka, działania w terenie i funkcjonowanie w warunkach dużego wysiłku i stresu. Dla wielu to pierwsze w życiu doświadczenie pracy zespołowej pod presją i odpowiedzialności za drugiego człowieka.

A jeżeli też planujecie wstąpić w szeregi Terytorialsów to najbliższe szkolenie dla ochotników odbędzie się w maju.