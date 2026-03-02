Jest przetarg na rewitalizację terenu przy kaplicy w Stróży. Powstanie m.in. altana widokowa

Inwestycja powstanie dzięki środkom zewnętrznym. Gmina ogłosiła już przetarg na realizację tej inwestycji.

Więcej mówi wójt Gminy Kraśnik Artur Domański:

To jest naprawdę takie nasze oczko w głowie, mając na uwadze znajdującą się powyżej kaplicę i to otoczenie z drzewami zabytkowymi. Także to miejsce trzeba ożywić i dać mieszkańcom możliwości wypoczynku w tym pięknym klimacie. Także uważam, że należy wzmocnić promocję naszej gminy, bo tu są piękne miejscowości, które wchodzą w jej skład.

Powstanie tam taras widokowy ze schodami od kaplicy do stawów, oświetlenie, altana z paleniskiem i zestawem biesiadnym oraz stacja naprawcza, stojaki na rowery i monitoring.

Inwestycja ma powstać do końca 2026 roku.