W Zakrzówku powstał fundusz sołecki. Mieszkańcy zdecydowali na co przeznaczą środki

Wcześniej urzędnicy na nowe inwestycje przeznaczali dużo środków z zewnętrznych dotacji, w tym roku jednak pula możliwych do pozyskania dofinansowań się skurczyła i stąd pomysł na utworzenie takiego funduszu.

Mieszkańcy już podczas zebrań sołeckich w ubiegłym roku zdecydowali na co przeznaczą środki - mówi wójt Gminy Zakrzówek Józef Potocki:

Są to bardzo różne projekty, od wsparcia już realizowanych dróg do jakichś nowych projektów, czy np. takiej inwestycji w Rudniku Drugim, jak montaż klimatyzacji budynku, czy budowa garażu w Majdanie Grabina, czy remont też budynku garażowego w Rudniku Drugim, czy chociażby budowa altany w Rudkach. Wiele różnych bardzo cennych, fajnych inicjatyw mieszkańców też staramy się wspierać.

Część z wydanych pieniędzy w ramach Funduszu Sołeckiego wróci do gminy. Nieznaczny procent od wydanych środków zwraca Budżet Państwa.