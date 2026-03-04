Służby będą edukować mieszkańców o bezpieczeństwo. Przed nami spotkanie w Annopolu

Jak zapowiadają strażacy to będzie dobra okazja, żeby porozmawiać z praktykami i specjalistami, zadać pytania oraz zdobyć cenną wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa.

Do udziału zachęca wicewojewoda lubelski Andrzej Maj:

To jest dobry kierunek do dotarcia do ludzi, tylko trzeba tych ludzi też czymś zachęcić, żeby przyszli na takie spotkania. Dużo ludzi przychodzi, chce słuchać o tym bezpieczeństwie. Podczas ostatniego spotkania w Kraśniku ci seniorzy słuchali z wielkim zainteresowaniem tego, co im się przekazywało. Będziemy chcieli w każdej gminie wchodzić, nie tylko w powiecie kraśnickim, ale też poza powiatem.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 4 marca w Centrum Kultury w Annopolu o godzinie 17.

Prelekcje wygłoszą strażacy, policjanci oraz żołnierze z Wólki Gościeradowskiej i Kraśnika.

Spotkania będą odbywać się cyklicznie we wszystkich gminach powiatu kraśnickiego.