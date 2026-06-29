Młode artystki doczekały się swojego pierwsze wernisażu. To niespodzianka z okazji ich urodzin

Dziewczynmi są uczennicami szkoły podstawowej i od jakiegoś czasu rozwijają swoją pasję w tej przestrzeni. Jedna tańczy i rysuje, druga tworzy w glinie, maluje obrazy i plakaty.

Wernisaż był niespodzianką z okazji ich urodzin. Prace dziewczynek zostały pokazane w specjalnej aranżacji, o której marzyły.

Na miejscu był nasz reporter, który pytał młode artystki o to jak zareagowały na niespodziankę i co znajdziemy na ich pracach:

Naprawdę bardzo byłam szokowana i bardzo zadowolona, że tyle osób coś dla nas takiego zrobiło. Ja tutaj malowałam bardzo dużo rzeczy, które... znaczy to są obrazki, które pokazują jak się zmieniłam i przeważnie też maluję portrety zwierząt, ludzi albo właśnie plakaty. - mówiła nam Michalina. Ja wybuchłam płaczem, gdy od razu zauważyłam to wszystko i też byłam tak jakby bardzo zszokowana. Głównie ja malowałam koty i takie emotki, które jakby mi przychodziły do głowy i takie słodkie jakieś zabaweczki. - mówiła nam Lidia.

Pomysłodawczynią takiej niespodzianki była Magdalena Chojnacka, prezes Stowarzyszenia LBNkomix oraz współtwórczyni miejsca FART w galerii — przestrzeni spotkań z drugim człowiekiem.

Jeszcze do tego, że mamy tak wyjątkową wystawę, tak wspaniałych twórców, dzisiaj obchodzimy swoje pierwsze urodziny. Stworzyliśmy to miejsce po to, by każde dziecko znalazło tu swoją przestrzeń. I Lidka i Michaśka znalazły ją, pomimo tego, że w szkole bywa różnie, że bywają różne wykluczenia i sytuacje, w których nie powinny znajdować się tak małe dzieci. Tutaj znalazły się świetnie i swoimi pracami, swoim zaangażowaniem. pokazują nam, że dzieciaki potrafią mówić czasami sztuką, czasami niesłowem i właśnie ta wystawa i te prace dziewczyn są tego najlepszym dowodem. A tytuł tej wystawy będzie miał tytuł Słuchajcie Dzieci.

Wystawę możecie oglądać do 10 lipca. Wstęp bezpłatny.

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