Najwybitniejsi uczniowie otrzymają stypendia. Zgłosiło się ponad 200 chętnych

Ponad 200 zgłoszeń od uczniów z Kraśnika wpłynęło w tym roku w związku z naborem wniosków o stypendia burmistrza za wybitne osiągnięcia. Młodzi mieszkańcy miasta mogą otrzymać wsparcie za sukcesy w nauce, sporcie, kulturze czy innych dziedzinach.