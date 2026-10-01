Najwybitniejsi uczniowie otrzymają stypendia. Zgłosiło się ponad 200 chętnych
Ponad 200 zgłoszeń od uczniów z Kraśnika wpłynęło w tym roku w związku z naborem wniosków o stypendia burmistrza za wybitne osiągnięcia. Młodzi mieszkańcy miasta mogą otrzymać wsparcie za sukcesy w nauce, sporcie, kulturze czy innych dziedzinach.
Zainteresowanie stypendiami jest duże. Wpłynęło ponad 200 zgłoszeń, które teraz są weryfikowane. Więcej mówi burmistrz Krzysztof Staruch:
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W tym roku wpłynęło 258 wniosków. Uczniowie otrzymają stypendium w następującej wysokości: za spełnienie 1 kryterium 700 zł, 2 kryteriów 850 zł, za spełnienie 3 kryteriów 1000 zł.
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Oficjalne wręczenie stypendiów zaplanowano od 16 do 18 listopada.