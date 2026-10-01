Ważna droga doczeka się remontu. Powstanie 3 kilometry nowej trasy

Przebudowa obejmie blisko 3-kilometrowy odcinek drogi na terenie miejscowości Karpiówka, Sulów i Góry. W ramach prac wzmocniona zostanie istniejąca nawierzchnia, powstaną chodniki i przejścia dla pieszych, a także elementy odwodnienia.

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Dzięki rządowemu wsparciu możemy podpisać umowę na kolejny etap realizacji tej inwestycji. Starostwo Powiatowe w Kraśniku otrzymuje środki na ten cel. Teraz najważniejsze, żeby mieszkańcy jak najszybciej zobaczyli efekt tej decyzji. Droga Gmina Kraśnik - Gmina Zakrzówek do miejscowości Sulów będzie realizowana jeszcze w tym roku.

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Zaplanowano również utwardzenie poboczy, przebudowę i budowę zjazdów oraz nowe oznakowanie pionowe i poziome. Droga zostanie wyposażona także w urządzenia poprawiające bezpieczeństwo ruchu.

Łączna wartość inwestycji przekracza 10,7 mln zł, z czego prawie 6,5 mln zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.