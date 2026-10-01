Różnica klas w pucharowym starciu. MKS sellBEST Kraśnik zaczyna sezon od porażki

Od początku spotkania było widać różnicę poziomów. Czarni Radom na co dzień występują w Tauron 1. Lidze, czyli na drugim szczeblu rozgrywek w Polsce. Kraśnicki zespół przygotowuje się natomiast do rywalizacji w III lidze.

Pierwszy set goście wygrali 25:12. W drugiej partii MKS próbował nawiązać walkę i przez pewien czas grał z rywalem punkt za punkt. Ostatecznie Czarni ponownie okazali się lepsi, wygrywając 25:14. Trzeci set był już bardziej jednostronny, a radomianie zwyciężyli 25:9.

Mimo porażki dla kraśniczan był to cenny sprawdzian przed startem ligowego sezonu. MKS do Pucharu Polski na szczeblu centralnym awansował po wygraniu wojewódzkiej edycji rozgrywek.

Więcej mówi trener kraśnickiej drużyny Michał Wojcieszkiewicz:

"Zmiennicy" w Kraśniku

Cieszymy się bardzo, że mamy możliwość uczestnictwa w drugiej rundzie Pucharu Polski. Szczerze tak, jako trzecioligowy zespół cieszymy się przede wszystkim i gramy też w szczytnym celu, pomagamy Franiowi. Fajna szansa dla chłopaków, dla mnie jako dla trenera również.

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Teraz kraśniccy siatkarze mogą skupić się na przygotowaniach do III-ligowego sezonu, który rusza za okolo miesiąc.