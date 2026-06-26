Policjanci dbają o bezpieczeństwo dzieci w wakacje. Ruszyła akcja mundurowych

Spotkania odbywają się w placówkach na terenie całego powiatu kraśnickiego w ramach ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie”.

Więcej mówi aspirant Marzena Sałata z kraśnickiej policji:

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Policjanci odwiedzają dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodzież, rozmawiając z nimi o zasadach bezpiecznego spędzania wakacji. Podczas spotkań mundurowi przypominają o zagrożeniach, jakie mogą wystąpić podczas wypoczynku nad wodą, w górach, na drogach czy w miejscu zamieszkania. Uczestnicy dowiadują się również jak unikać ryzykownych zachowań, bezpiecznie korzystać z internetu oraz właściwie reagować w sytuacjach zagrożenia.

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Mundurowi podkreślają, że celem takich wizyt jest budowanie dobrych nawyków i zwiększanie świadomości dzieci, by wakacje były nie tylko radosne, ale przede wszystkim bezpieczne.