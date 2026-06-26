Poznaliśmy wyniki przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego. Będą wydarzenia i drobne inwestycje

Największym zainteresowaniem cieszyło się głosowanie w Dzielnicy I, gdzie oddano aż 985 głosów.
Mieszkańcy Kraśnika wybrali projekty, które zostaną zrealizowane w 2027 roku z Budżetu Obywatelskiego.
W Dzielnicy I zwyciężył projekt „Young Fest i imprezy towarzyszące”, który zdobył 291 głosów. Łącznie w tej części miasta oddano 985 głosów.
W Dzielnicy II mieszkańcy wybrali „Altanę integracyjną”, na którą zagłosowało 51 osób. W głosowaniu uczestniczyło tam 131 mieszkańców.
W Dzielnicy III największe poparcie zdobył projekt dotyczący brakującego fragmentu ul. Asnyka. Otrzymał 107 głosów spośród 147 oddanych.
W Dzielnicy IV wygrało „Kulturalne Lato nad Zalewem Kraśnickim”, które uzyskało 53 głosy. Łącznie oddano tam 83 głosy.
Mieszkańcy Dzielnicy V postawili na projekt „W Twojej Bibliotece”. Zdobył on 271 głosów przy 485 oddanych.
W Dzielnicy VI zwyciężyła „Letnia miejska potańcówka”, która otrzymała 121 głosów. W tej części miasta zagłosowało 205 osób.
Najmniej głosów oddano w Dzielnicy VII – było ich 57. Wygrał projekt kontynuacji remontu chodnika przy ul. Towarowej (strona nieparzysta), zdobywając 38 głosów.
Pełne wyniki głosowania oraz opisy wszystkich projektów są dostępne na stronie Budżetu Obywatelskiego Kraśnika.