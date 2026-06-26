Poznaliśmy wyniki przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego. Będą wydarzenia i drobne inwestycje

Największym zainteresowaniem cieszyło się głosowanie w Dzielnicy I, gdzie oddano aż 985 głosów.

Mieszkańcy Kraśnika wybrali projekty, które zostaną zrealizowane w 2027 roku z Budżetu Obywatelskiego.

W Dzielnicy I zwyciężył projekt „Young Fest i imprezy towarzyszące”, który zdobył 291 głosów. Łącznie w tej części miasta oddano 985 głosów.

W Dzielnicy II mieszkańcy wybrali „Altanę integracyjną”, na którą zagłosowało 51 osób. W głosowaniu uczestniczyło tam 131 mieszkańców.

W Dzielnicy III największe poparcie zdobył projekt dotyczący brakującego fragmentu ul. Asnyka. Otrzymał 107 głosów spośród 147 oddanych.

W Dzielnicy IV wygrało „Kulturalne Lato nad Zalewem Kraśnickim”, które uzyskało 53 głosy. Łącznie oddano tam 83 głosy.

Mieszkańcy Dzielnicy V postawili na projekt „W Twojej Bibliotece”. Zdobył on 271 głosów przy 485 oddanych.

W Dzielnicy VI zwyciężyła „Letnia miejska potańcówka”, która otrzymała 121 głosów. W tej części miasta zagłosowało 205 osób.

Najmniej głosów oddano w Dzielnicy VII – było ich 57. Wygrał projekt kontynuacji remontu chodnika przy ul. Towarowej (strona nieparzysta), zdobywając 38 głosów.

Warszawie Targi Obronne 2026

Pełne wyniki głosowania oraz opisy wszystkich projektów są dostępne na stronie Budżetu Obywatelskiego Kraśnika.