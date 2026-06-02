Są pieniądze na przebudowę basenu. MOSiR wkrótce wyłoni wykonawcę

Artur Mazurek
2026-06-02 10:45

Przebudowa odkrytej pływalni w Kraśniku coraz bliżej. Minął już termin składania ofert w przetargu związanym z tą inwestycją, a już jutro nastąpi otwarcie ofert. Pod koniec ubiegłego roku miejscy radni zabezpieczyli ponad 5 milionów złotych na wkład własny na realizację tego zadania, a miasto otrzymało na ten cel środki z Unii Europejskiej.

Odkryty basen w Kraśniku

Autor: Piotr Gurba

Wykonawca będzie miał maksymalnie 13 miesięcy na wykonanie prac i oddanie obiektu do użytkowania.

Więcej mówi dyrektor Michał Stawiarski:

Projekt modernizacji odkrytej pływalni MOSiR obejmuje m.in: prace dotyczące głównego basenu odkrytego, prace dotyczące brodzika, zakup i montaż instalacji technologicznej uzdatniania wody dla basenu i brodzika wraz z urządzeniami niezbędnymi do utrzymania wymaganego stanu czystości niecek i wody, remont chodnika w rejonie basenu, reorganizację i przebudowę strefy wejściowej/wyjściowej z recepcją, przebudowę schodów zejściowych ze strefy miejsc siedzących, organizację ścieżki sensoryczno-edukacyjnej, budowę zjeżdżalni wodnej oraz wodnego placu zabaw dla dzieci wraz z komorą technologiczną uzdatniania wody, prace dotyczące nawierzchni plażowej, wprowadzenie systemu typu PoolPass.

Całość prac szacowana jest na ponad 15 mln zł z czego unijne dofinansowanie ma wynieść ponad 11 mln zł.

Park Linowy w Kraśniku
