Są pieniądze na przebudowę basenu. MOSiR wkrótce wyłoni wykonawcę

Wykonawca będzie miał maksymalnie 13 miesięcy na wykonanie prac i oddanie obiektu do użytkowania.
Więcej mówi dyrektor Michał Stawiarski:
Projekt modernizacji odkrytej pływalni MOSiR obejmuje m.in: prace dotyczące głównego basenu odkrytego, prace dotyczące brodzika, zakup i montaż instalacji technologicznej uzdatniania wody dla basenu i brodzika wraz z urządzeniami niezbędnymi do utrzymania wymaganego stanu czystości niecek i wody, remont chodnika w rejonie basenu, reorganizację i przebudowę strefy wejściowej/wyjściowej z recepcją, przebudowę schodów zejściowych ze strefy miejsc siedzących, organizację ścieżki sensoryczno-edukacyjnej, budowę zjeżdżalni wodnej oraz wodnego placu zabaw dla dzieci wraz z komorą technologiczną uzdatniania wody, prace dotyczące nawierzchni plażowej, wprowadzenie systemu typu PoolPass.
Całość prac szacowana jest na ponad 15 mln zł z czego unijne dofinansowanie ma wynieść ponad 11 mln zł.