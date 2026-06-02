W szkole powstała pracownia gastronomiczna. To dzięki środkom z Unii Europejskiej

Pracownia powstała z adaptacji dawnej biblioteki szkolnej oraz przylegających pomieszczeń sanitarnych.
Więcej mówi starosta kraśnicki Zbigniew Dżugaj:
Dokonaliśmy w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku odbioru robót budowlanych. Prace obejmowały adaptację pomieszczenia dydaktycznego po byłej bibliotece szkolnej oraz przylegających pomieszczeń sanitarnych na pracownię gastronomiczną.
Wartość inwestycji to ponad 3,7 miliona złotych z czego ponad 3 miliony 100 tysięcy to dotacja z Unii Europejskiej.
Ponadto 18 maja przedstawiciele powiatu kraśnickiego podpisali umowę na realizację robót budowlanych na kolejne adaptacje pomieszczeń.
W ramach projektu zostaną zaadaptowane:• pracownia przedmiotów logistycznych,• pracownia obsługi konsumenta,• pracownia przedmiotów elektrycznych,• pracownia przedmiotów mechanicznych.
Koszt inwestycji to prawie 2 miliony złotych.