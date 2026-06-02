W szkole powstała pracownia gastronomiczna. To dzięki środkom z Unii Europejskiej

Artur Mazurek
2026-06-02 10:30

Nowa pracownia gastronomiczna w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku jest już gotowa. W placówce zakończyły się roboty budowlane w ramach projektu „Adaptacja pomieszczeń oraz doposażenie pracowni Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku do potrzeb kształcenia zawodowego”.

Pracownia powstała z adaptacji dawnej biblioteki szkolnej oraz przylegających pomieszczeń sanitarnych.

Więcej mówi starosta kraśnicki Zbigniew Dżugaj:

Dokonaliśmy w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku odbioru robót budowlanych. Prace obejmowały adaptację pomieszczenia dydaktycznego po byłej bibliotece szkolnej oraz przylegających pomieszczeń sanitarnych na pracownię gastronomiczną.

Wartość inwestycji to ponad 3,7 miliona złotych z czego ponad 3 miliony 100 tysięcy to dotacja z Unii Europejskiej.

Ponadto 18 maja przedstawiciele powiatu kraśnickiego podpisali umowę na realizację robót budowlanych na kolejne adaptacje pomieszczeń.

W ramach projektu zostaną zaadaptowane:• pracownia przedmiotów logistycznych,• pracownia obsługi konsumenta,• pracownia przedmiotów elektrycznych,• pracownia przedmiotów mechanicznych.

Koszt inwestycji to prawie 2 miliony złotych.