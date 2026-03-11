SOSW w Olbięcinie świętuje Dzień Patrona. Placówka chce przybliżyć historię kapitana Jerzego Rudlickiego

Był on pilotem i wybitnym konstruktorem lotniczym, którego wynalazki do dzisiaj są wykorzystywane w najnowocześniejszych samolotach.

Był także ostatnim właścicielem majątku w Olbięcinie, gdzie od ponad 70 lat mieści się siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.W tym roku, nietypowo, placówka organizuje Dzień Patrona w Kraśniku, a dokładniej w Centrum Kultury i Promocji, gdzie odbędzie się także projekcja filmu o ich patronie.

Więcej mówi dyrektor placówki Małgorzata Wisłocka-Czachór:

Bo głównym celem tego dnia jest pokazanie sylwetki Jerzego Rudlickiego. Może ona zainspiruje przyszłych pilotów, przyszłych instruktorów, przyszłych inżynierów czy przyszłych wojskowych. Zaproponujemy prezentację społeczności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olbięcinie, projekcję filmu dokumentalnego "Rudlicki, Pruszkowski, Puławski" oraz spotkanie z twórcami filmu i pracownikami ośrodka.

Dzień Patrona odbędzie się już 12 marca, początek o godzinie 11 w sali widowiskowej CKiP przy Alei Niepodległości w Kraśniku.​