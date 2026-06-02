Tragiczny poranek w powiecie kraśnickim. W pożarze zginęła seniorka

Artur Mazurek
2026-06-02 10:49

Do tragicznego pożaru doszło w poniedziałek nad ranem w Stróży. Służby ratunkowe wezwał sąsiad, który zobaczył dym wydobywający się z domu jednorodzinnego.

Więcej mówi kapitan Maciej Piątek z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej:

Po przybyciu pierwszych zastępów Straży Pożarnej potwierdzono pożar jednego z pomieszczeń na pierwszym piętrze budynku jednorodzinnego. Strażacy, którzy zostali wprowadzeni do środka w sprzęcie ochrony układu oddechowego, ujawnili jedną osobę nieprzytomną bez funkcji życiowych. Jak się okazało była to 83-letnia kobieta. Niestety mimo wspólnego wysiłku strażaków i ratowników medycznych kobiety nie udało się uratować.

Przyczyny pożaru wyjaśnią teraz policjanci - mówi nam aspirant Marzena Sałata:

Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracowali policjanci. Ciało kobiety zostało zabezpieczone do sekcji zwłok, a oględziny miejsca zdarzenia zostaną przeprowadzone z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa. Obecnie trwa wyjaśnianie przyczyn i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Strażacy apelują też do mieszkańców, aby zainwestowali w czujki w swoich domach:

Apelujemy do wszystkich mieszkańców powiatu kraśnickiego, by we własnych domach, mieszkaniach instalować czujki dymu, które w momencie wykrycia już pierwszych symptomów pożaru poinformują mieszkańców o zagrożeniu i zwiększą szansę na przeżycie i wcześniejszą ewakuację.

Na miejscu pożaru obecne były 4 zastępy straży pożarnej.

Tragiczny pożar w gminie Kraśnik
