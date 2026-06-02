Tragiczny poranek w powiecie kraśnickim. W pożarze zginęła seniorka

Po przybyciu pierwszych zastępów Straży Pożarnej potwierdzono pożar jednego z pomieszczeń na pierwszym piętrze budynku jednorodzinnego. Strażacy, którzy zostali wprowadzeni do środka w sprzęcie ochrony układu oddechowego, ujawnili jedną osobę nieprzytomną bez funkcji życiowych. Jak się okazało była to 83-letnia kobieta. Niestety mimo wspólnego wysiłku strażaków i ratowników medycznych kobiety nie udało się uratować.