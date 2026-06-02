Najmłodsi muszą jeździć w kaskach. 3 czerwca wchodzi w życie zmiana przepisów

3 czerwca zacznie obowiązywać przepis wprowadzający obowiązek noszenia kasku ochronnego przez osoby poniżej 16. roku życia poruszające się rowerem, hulajnogą elektryczną oraz innymi urządzeniami transportu osobistego.

Jak mówi nam aspirant Marzena Sałata z kraśnickiej policji chodzi przede wszystkim o zapewnienie bezpieczeństwa:

Zmiana ta ma przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Kask jest jednym z najskuteczniejszych środków ochrony przed poważnymi urazami głowy, do których może dojść nawet podczas pozornie niegroźnego upadku. Nowe regulacje ujednolicają również zasady dotyczące różnych środków transportu wykorzystywanych przez dzieci i młodzież. Warto pamiętać, że za niedopełnienie tego obowiązku odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.

Mandat za brak kasku podczas jazdy wyniesie 100 złotych.

Apelujemy jednak, aby na obowiązek noszenia kasku nie patrzeć wyłącznie przez pryzmat sankcji. Najważniejsze jest zdrowie i życie dziecka. Zachęcamy rodziców do zakupu odpowiednio dopasowanych, atestowanych kasków jeszcze przed wejściem przepisów w życie. To niewielki wysiłek, który może mieć ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa młodych użytkowników dróg.

- dodaje Sałata.

Kraśnicka policja na ten moment nie planuje wzmożonych kontroli.