Przez 30 kilometrów uciekał przed policją. Wjechał do rzeki, uciekał pieszo i skończyl w policyjnym areszcie

Do pościgu dołączyły kolejne patrole z Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku. Kierowca przejechał przez teren gmin Wilkołaz i Zakrzówek, kierując się w stronę Kraśnika.

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Pościg, w którym uczestniczyły również patrole z Kraśnika trwał blisko 30 km i zakończył się w Kraśniku w rzece Wyżnicy. Kierowca próbował jeszcze uciekać pieszo, jednak został zatrzymany przez policjantów. Jak się okazało, 24-letni mężczyzna był trzeźwy, ale jak ustalili policjanci, kierował pomimo obowiązującego sądowego zakazu prowadzenia pojazdów.

Mieszkaniec Kraśnika usłyszał zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz złamania sądowego zakazu. Na wniosek śledczych i prokuratora Sąd Rejonowy w Kraśniku zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na dwa miesiące.

Za popełnione przestępstwa 24-latkowi grozi do 5 lat więzienia.