Rusza budowa tanich mieszkań w Kraśniku. SIM Lubelskie nie wyklucza kolejnych inwestycji

Nowe mieszkania powstaną przy ulicy Rumiankowej w Kraśniku, tuż obok Orlika na osiedlu Piaski.

Lokale, które oferowane przez SIM Lubelskie to oferta dla osób, które nie mogą skorzystać z mieszkań komunalnych i nie spełniają wymagań, żeby uzyskać kredyt hipoteczny.

Na ulicy Rumiankowej powstanie budynek pięciokondygnacyjny z windą, w którym znajdą się 64 mieszkania i 64 miejsca parkingowe i plac zabaw.

To szansa na przyciągniecie nowych mieszkańców mówi burmistrz Krzysztof Staruch:

Próbujemy wszystkich możliwości ku temu, aby mieszkańcy powiatu kraśnickiego zmierzali ku Kraśnikowi i mogli się tutaj znaleźć swoje miejsce do życia, swoje mieszkanie, upragniony kąt. Dlatego też właśnie mieszkania SIM-owskie spełniają te warunki, są przygotowane pod klucz, nie są drogie i sposób finansowania, czyli wpłata 15% jest, myślę, wydaje, że w zasięgu ręki.

Atutem tych mieszkań jest to, że można je nabyć niskim kosztem wyjaśnia prezes SIM Lubelskie Mariusz Wilk:

Założeniem społecznych inicjatyw mieszkaniowych jest to, aby zapewnić możliwość zamieszkania w nowych mieszkaniach osób, które mają swoje dochody, ale ich wysokość jest taka, że nie stać ich na zaciągnięcie kredytu komercyjnego w banku. Czyli pracują, zarabiają pieniądze, ale niestety uniemożliwia im to jednak spełnienie tego marzenia o swoim własnym mieszkaniu.

Mieszkania zostaną wykończone pod klucz i będą gotowe do zamieszkania. Będą dostępne w formule wynajmu długoterminowego z możliwością dojścia do własności po 15 latach. W ramach umów partycypacyjnych najemcy będą zobowiązani pokryć 15% wartości mieszkania. Wykonawca ma 21 miesięcy na oddanie inwestycji do użytku.